ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den "uzaktan YÖKDİL" sınavına ilişkin açıklama!

Adana Çukurova e-sınav merkezinde inceleme yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana illerinde e-sınav merkezlerinde elektronik yabancı dil sınavlarını (e-YDS) gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Aygün, bu merkezlerde yılda ortalama 15 e-sınav gerçekleştiğini söyledi.

"YILDA 50 BİNİN ÜZERİNDE ADAY KATILIYOR"

ÖSYM olarak elektronik yabancı dil sınavında İngilizcenin yanı sıra Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunanca dahil olmak üzere toplamda 10 dilde sınav gerçekleştirildiğini belirten Aygün, "Çukurova e-sınav merkezinin hizmet vermeye başlamasıyla tek bir sınava giren aday kapasitemiz 6 bine ulaşmış oldu. Ayda en az bir kez yapılan e-sınavlara yılda 50 binin üzerinde aday katılıyor." dedi.

Halis Aygün, adayların yeni taleplerini yanıtsız bırakmayacaklarını ve bunun için çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, "Hedeflerimizden biri de elektronik sınav sayısını ve çeşitliliğini artırmak. Bu kapsamda YÖKDİL sınavını basılı ortamda gerçekleştirmeye devam ederken aynı zamanda elektronik ortamda da uygulamayı planlıyoruz. e-YÖKDİL için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl e-YÖKDİL'i elektronik sınav merkezlerimizde uygulamaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.