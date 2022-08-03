ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün neden görevden alındı?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla görevden alındı. Öte yandan vatandaş ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün neden görevden alındı? sorusuna yanıt aradı. İşte detaylar...

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün neden görevden alındı?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün neden görevden alındı? sorusu ülkenin gündemine oturdu. Geçtiğimiz gün ortaya atılan KPSS iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de Aygün'ün görevinden alındığı duyuruldu. İşte, konuya dair merak edilen her şey...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün neden görevden alındı?

ÖSYM BAŞKANI PROF. DR. HALİS AYGÜN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Yediiklim Yayınevi’ne ait deneme sınavlarındaki soruların, KPSS’de şıklarına kadar aynı verildiğini ileri sürdü.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün neden görevden alındı?

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti ve KPSS sorularıyla ilgili inceleme talimatında bulundu.Gece saatlerinde ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Halis Aygün ÖSYM Başkanlığı görevinden alındı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün neden görevden alındı?

YEDİİKLİM YAYINLARI KİMİN?

2003 yılında dergi yayıncılığıyla adını duyuran Yediiklim yayınları daha sonra eğitim kurumları haline gelmiş, test kitapları ve deneme kitapçıklarıyla KPSS, ALES, YDS, SPK, GYS, İŞ GÜVENLİĞİ, POLİS AKADEMİSİ, JANA gibi sınavlara çalışan adaylara destek olarak yayıncılık faaliyetlerine devam etmiştir.

Yayıncılık faaliyetine adım attıklarında yayın yönetmenliğini Ali Haydar Haksal'ın yaptığı Yediiklim Yayınları'nın kime ait olduğu net olarak bilinmemektedir.

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