ÖSYM Başkanı'ndan öğrencilere YKS önerileri "Adaylar stres ve kaygı yönetimiyle başa çıkmayı öğrenmeli"

Öğrencilerin YKS heyecanı başladı. 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan YKS sınavına ilişkin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Aygün açıklamalarında sınava dair merak edilen konulara açıklık getirdi.

"SINAV TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK"

Yaşanan pandemi süreci eğitim alanında bir takım değişikliklere gidilmesini zorunlu hale getirdi. Eğitim alanında yaşanan değişiklik, YKS hazırlığındaki öğrencilerde sınav tarihine yönelik soru işaretlerine neden oldu. Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan ÖSYM Başkanı Aygün YKS'nin tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söyledi.

"KAYGI YÖNETİMİNİ BAŞARMAK ÖNEMLİ"

Aygün YKS'de alınacak virüs önlemleriyle ilgili de merak edilenleri yanıtladı. Koronavirüse karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Aygün, "Pandemi nedeniyle yaşanan belirsizlik durumunun adaylarımızı kaygılandırdığı doğru, ancak adaylarımız pandeminin tüm dünyayı etkilediğini ve sınava hazırlanan tüm adayların da aynı süreci yaşadığını unutmamalı. Gençlerimizin fiziki ve ruhsal sağlıkları bizler için çok önemli. YKS'ye hazırlanırken kaygı yoğunluğunu azaltmak, kaygıyı motivasyonu destekleyen bir unsura dönüştürmek ve dolayısıyla kaygı yönetimini başarmak da önemli. Gençlerimiz, kaygılarını ve duygularını aileleri ve yakınlarıyla paylaşmaktan çekinmemeli. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."

AYGÜN'DEN VELİLERE ÖNERİLER

Süreçle ilgili velilere de uyarılarda bulunan Aygün şu ifadeleri kullandı: "Adaylarımızın aileleri, içinden geçtiğimiz bu zor süreçte öğrencilerimizin kaygılarını ve streslerini azaltmak, motivasyonlarını artırmak için onlara destek olmalı, her daim evlatlarının yanında olduklarını ve onlara güvendiklerini hissettirmeli, onların sınav hazırlık süreçlerine katkı sağlamalıdır. Aileler ayrıca kendi çocuklarını, kesinlikle başka çocuklarla kıyaslamamalı her bireyin farklı yetenek ve başarıları olduğunu unutmamalı. Bu aşamada kendilerinin değil, evlatlarının isteklerinin önemli olduğunu unutmamalıdırlar."

"OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİ KAZANMAK İÇİN BOL BOL KİTAP OKUNMALI"

Üç oturumdan oluşan YKS'de ilk adımda uygulanan TYT sınavında okuduğunu anlama ve yorumlama becerileri ölçülüyor. Bu bakımdan öğrencilerin bu becerilerinin gelişmiş olması gerekmektedir. Bu noktaya değinen Aygün kitap okumanın sınav başarısı üzerindeki etkisine değinerek "YKS'de başarılı olmak, okuduğunu anlama, yorumlama, bilgiyi kullanma ve akıl yürütme becerilerini bir arada kullanabilmeyi gerektiriyor. Bu becerilere sahip olmakla birlikte sınav hazırlık sürecinde adaylarımızın ayrıca zamanı doğru ve etkili kullanabilmesi, iyi bir stres yönetimine de sahip olması gerekmektedir. Stresle başa çıkma noktasında adaylarımız öncelikle bilgi eksikliği hissettikleri konuları ve hangi becerilerde eksik olduklarını belirlemeliler. Bu eksiklerini gidermek için günlük ve haftalık çalışma planları yapmaları ve sınava kadar olan zamanı disiplinli bir şekilde yönetmeleri önemlidir."

"Eksiklerini tamamladıklarına emin olduktan sonra deneme sınavı çözmeleri ve çözemedikleri veya zorlandıkları sorularla ilgili konuların üzerinden tekrar geçmeleri yerinde olur. Farklı soru tipleri içeren deneme sınavları, hangi konuların özümsenmesi ve pekiştirilmesi gerektiğinin saptanmasına yardımcı olacaktır. Eksik konular giderildikçe adayların motivasyonları da artacaktır. Ders çalışma dışındaki vakitlerini zihinlerini dinlendirecek aktivitelerle geçirmeleri sınav stratejileri açısından önemlidir. Ayrıca kitap okumanın hem zihni dinlendireceği hem de sınav sürecinde önemli katkı sağlayacağını göz önünde bulundurmaları iyi olacaktır." dedi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Sınava dair alınan koronavirüs önlemlerine değinen Aygün, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın görüş ve önerileri doğrultusunda koruyucu tedbirlerin alındığını vuurguladı. Aygün alınan önlemlere ilişkin "Pandemi Dönemi Sınav Uygulamaları Rehberi" hazırladık ve tüm sınav merkezlerimize gönderdik. Süreç içerisinde aldığımız reaktif tedbirler ve 2020 yılı pandemi dönemi sınav uygulamaları neticesinde edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz proaktif önlemlerle 2021 yılındaki sınavlarımızı uygulamaya devam ediyoruz. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz sınavlarımızda, adaylarımıza ve sınav görevlilerimize toplam 12 milyon 682 bin 71 adet maske, 69 bin 37 litre dezenfektan, 12 milyon 682 bin 871 adet dezenfektanlı ıslak mendil, 3 milyon 484 bin 446 adet eldiven, 41 bin 670 adet siperlik ve 29 bin 486 adet tek kullanımlık koruyucu önlük sınav merkezlerimizde dağıtıldı."

"Bu yıl gerçekleştirdiğimiz diğer tüm sınavlarda olduğu gibi 2021-YKS'de de dezenfektan uygulamasına devam edilecek, adaylarımıza ve sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanlı ıslak mendil dağıtılacaktır. İsteyen adaylarımız, kendi maskelerini, dezenfektanlarını ve yüz koruyucu siperliklerini yanlarında getirebilecektir. Sınav binaları ve salonları sınavdan önce dezenfekte edilecek ve sınav salonları sınav süresince havalandırılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylarımız ve sınav görevlilerimiz dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Bina girişinde ve içinde adayların sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sınav görevlilerimiz tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacaktır. Adaylarımız ve sınav görevlilerimizin Kovid-19 durumlarını, HES kodları aracılığıyla takip ediyoruz. Kovid-19 durumu olan adaylarımız, sınav binalarında hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınmaktadır. Kovid-19 durumları nedeniyle bu salonlarda sınava alınacak adayları sınavdan önce kısa mesaj ile bilgilendiriyoruz. Sınav görevlilerimizden Kovid-19 olanların görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevliler atanmaktadır." açıklamasında bulundu.

ENGELLİ ADAYLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Sınava girecek olan engelli adaylara yönelik yardımcı çalışmalar hayata geçirildi. Engelli öğrencilerin taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Aygün, engelli adaylara özel sınav binası oluşturulduğunu belirtti. Aygün, "Engelli adaylarımızın engel durumlarına göre tek kişilik salonlar oluşturuyoruz. Adaylarımıza okuyucu/işaretleyici desteği sağlıyoruz. Bu yıl ayrıca okuyucu yardımı talep eden engelli adaylarımızdan soru kitapçığına bakma hakkı bulunan adaylarımız için çift soru kitapçığı uygulamasını başlattık. Özellikle pandemi sürecinde sınav esnasında okuyucu ve aday arasında teması en aza indirmek ve adayların sınavda zamanlarını daha etkin kullanmaları amacıyla, engelli aday ve okuyucu için birer adet olmak üzere çift soru kitapçığı uygulamasına geçti" dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem ve Sabah