ÖSYM Başkanından YKS açıklaması!

YKS sınavının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün önemli açıklamalarda bulundu.

Aygün, bugün KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde, 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulanan TYT’ye ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sınava 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğunu hatırlattı.

135 dakika süren sınavda 371 bin 522 kişinin görev aldığını aktaran Aygün, şu değerlendirmede bulundu:

"YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

ÖSYM Başkanı Aygün, yarın YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) saat 10.15’te, Yabancı Dil Testi’nin (YDT) ise 15.45’te uygulanacağına işaret ederek, adaylara sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları gerektiği hatırlatmasında bulundu.

PROF. DR. HALİS AYGÜN KİMDİR?

Prof. Dr. Halis Aygün, 1968 yılında Giresun Şebinkarahisar'da doğdu. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olan Aygün, Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.