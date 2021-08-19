ÖSYM Başkanlığı YÖKDİL sınav giriş belgelerini erişime açtı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 29 Ağustos'ta düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2021-YÖKDİL/2) girecek adaylar için giriş belgesi dökümünü erişime açtı. ÖSYM'nin internet sitesinde yayımladığı duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara karar verildi.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

29 Ağustos'taki sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.