Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Çalışanları isyan etti! Nursret Gökçe'ye fazla mesai davası! Paralarını ödememişYılport Samsunspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?ÖSYM Başkanlığı YÖKDİL sınav giriş belgelerini erişime açtı!Fenerbahçe - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi play-off maçı canlı izle | TV8 canlı yayın izle linkiKanada'da mide bulandıran olay! Afrika'dan küçük kızı satın aldı, 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduKaan Yıldırım'ın paylaştığı fotoğrafa Uraz Kaygılaroğlu'nun yaptığı yorum damga vurdu! "Sanırım ayrılacağız"Sivasspor - Kopenhag UEFA Konferans Ligi play-off maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiİŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!Trabzonspor - Roma UEFA Konferans Ligi play-off maçı canlı izle | ATV canlı yayın izle linki
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÖSYM Başkanlığı YÖKDİL sınav giriş belgelerini erişime açtı!

ÖSYM Başkanlığı YÖKDİL sınav giriş belgelerini erişime açtı!

29 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) için sınav yeri belgeleri açıklandı. Adaylar, YÖKDİL sınava giriş belgesine ÖSYM'nin internet adresinden erişebilecek.

ÖSYM Başkanlığı YÖKDİL sınav giriş belgelerini erişime açtı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 29 Ağustos'ta düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2021-YÖKDİL/2) girecek adaylar için giriş belgesi dökümünü erişime açtı. ÖSYM'nin internet sitesinde yayımladığı duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara karar verildi.

ÖSYM Başkanlığı YÖKDİL sınav giriş belgelerini erişime açtı!

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

29 Ağustos'taki sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ DÖKÜMÜ SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT