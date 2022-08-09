ÖSYM binasına gelinlikle girdi! Öğretmenlik mülakat düğün gününe denk gelen Emine Bulut: "İnşallah gelinlik uğurlu olur atanırım..."

Yozgat'ta Sezer Bulut'la dünyaevine giren Emine Bulut, öğretmenlik mülakatı düğün gününe denk gelince mülakata gelinlikle girdi. Diğer adayların şaşkın bakışlarına maruz kalan Emine Bulut, "Çok şaşırdılar, benimle fotoğraf çekindiler. Çok güzel anı oldu benim için." ifadelerine yer verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde dünya evine giren ve düğün töreni düzenleyen Emine-Sezer Bulut çifti, düğünlerini yarıda bırakıp ÖSYM binasına gitti. Okul öncesi öğretmenliği mezunu olan ve düğün günlerinde mesleğe başlaması için mülakata giren adaylar arasında olan Emine Bulut, eşi Sezer Bulut ile birlikte Yozgat Ölçme Değerlendirme Merkezi'ne gidince şaşkın bakışların hedefi oldu. Gelinliğiyle mülakata giren Emine Bulut, mülakat sonrasında eşiyle birlikte tekrar düğünün yolunu tuttu.

ÖSYM binasına gelinlikle girdi! Öğretmenlik mülakat düğün gününe denk gelen Emine Bulut: İnşallah gelinlik uğurlu olur atanırım...

"ÇOK ŞAŞIRDILAR, BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER"

Düğününü yarıda bırakıp gelinliğiyle mülakata gelen aday Emine Bulut, “Okul öncesi öğretmeniyim. Mülakat bugüne denk geldi, düğün günümüze. Düğünümüzü yarıda bırakıp geldik. Mülakat çok güzel geçti, çok güler yüzlülerdi. Komisyon olsun burada çalışanlar olsun çok yardımcı oldular. İnşallah atanmayı bekliyorum. Çok şaşırdılar, benimle fotoğraf çekindiler. Çok güzel anı oldu benim için. İnşallah gelinlik uğurlu olur atanırım, mesleğime başlarım. Mesleğime başlamayı çok istiyorum” şeklinde konuştu.

ÖSYM binasına gelinlikle girdi! Öğretmenlik mülakat düğün gününe denk gelen Emine Bulut: İnşallah gelinlik uğurlu olur atanırım...

Eşi mülakattayken dışarıda onu bekleyen Sezer Bulut da, “Düğünümüz vardı, düğünümüzü bırakıp geldik. Mutluyuz, inşallah atanır. Heyecanlıyız da çifte mutluluk olacak bizim için. Şu an işimiz bitti, mülakattan çıktık. Düğünde akrabalar bizi bekliyorlar. Oraya gidip düğünümüzü de bitireceğiz” ifadelerine yer verdi.

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