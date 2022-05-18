Geçtiğimiz günlerde ÖSYM'nin takvim yayınlanması ile birlikte başlayan DGS başvuruları sonrası sınava girecek kişilerin merakı artmaya başladı. Kullanıcılar ÖSYM DGS başvuru ücreti ne kadar 2022? Sınavı ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır? Başvuru nasıl yapılır?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

ÖSYM DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

2022 DGS başvuru ücreti bu yıl 190 lira olarak belirlendi.

SINAV ÜCRETİ NEREYE, HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İşlemler’de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. 2022 DGS başvuru ücreti yatırılan bankalar kılavuz içerisinde açıklandı.



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı



Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava girecek olan adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.