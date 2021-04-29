ÖSYM DUS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM DUS 2020 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilecek adaylar, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilmektedir.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "09 - 15 Nisan 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Nisan 2021 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"