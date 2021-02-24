ÖSYM duyurdu: 2021-DİB-MBSTS başvuruları başladı! Kılavuz yayımlandı...

2021-DİB-MBSTS sınavı 10 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak. ÖSYM sınava başvuruların 24 Şubat itibariyle başladığını duyurdu.

Başvurular elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

HES KODU ŞARTI!

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

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