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ÖSYM duyurdu: 2021-DİB-MBSTS başvuruları başladı! Kılavuz yayımlandı...

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) için başvurular başladı. Sınava katılacak adaylar başvurularını 4 Mart 2021 tarihine kadar tamamlayabilecek. Sınava ilişkin bilgilerin yer aldığı başvuru kılavuzu yayımlandı.

ÖSYM duyurdu: 2021-DİB-MBSTS başvuruları başladı! Kılavuz yayımlandı...

2021-DİB-MBSTS sınavı 10 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak. ÖSYM sınava başvuruların 24 Şubat itibariyle başladığını duyurdu. 

Başvurular elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek. 

HES KODU ŞARTI! 

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

2021-DİB-MBSTS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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