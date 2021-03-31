2021-DİB-MBSTS sınav giriş yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ''2021-DİB-MBSTS adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.

DİB-MBSTS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, belgelerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI!

ÖSYM Başkanlığı 10 Nisan'da yapılacak 2021-DİB-MBSTS için adayların saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarını bildirdi.

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