ÖSYM duyurdu! 2021-DİB-MBSTS sınav yerleri açıklandı
ÖSYM, 10 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2021-DİB-MBSTS) giriş belgelerini yayımladı.
2021-DİB-MBSTS sınav giriş yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ''2021-DİB-MBSTS adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.
DİB-MBSTS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, belgelerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
ÖSYM'DEN SAAT UYARISI!
ÖSYM Başkanlığı 10 Nisan'da yapılacak 2021-DİB-MBSTS için adayların saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarını bildirdi.