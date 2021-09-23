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ÖSYM duyurdu! 2021-YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona eriyor

YKS üniversite tercihlerinin açıklanmasının ardından ilk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar ek tercihlerde bulunabilecek. Ek tercihler 20 Eylül 2021 tarihinde başladı. Bugün ek tercihler için son gün! 24 Eylül itibarıyla 140 puan tercihleri gündemde olacak.

ÖSYM duyurdu! 2021-YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona eriyor

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre YKS ek tercihleri 20 Eylül saat 10.00'da başlayacak ve 23 Eylül (bugün) saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 23 Eylül 2021 23:59 tarihine kadar geçerli olacak. 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ÖSYM duyurdu! 2021-YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona eriyor

BUGÜN SON GÜN!

 

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemleri bugün saat 23.59'da sona eriyor. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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