ÖSYM duyurdu! 2022 YKS ek yerleştirme başvuruları başladı!

ÖSYÖ tarafından yapılan 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanmıştı. Tercih sonuçlarının açıklanmasını ardından üniveristede herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler için tanın ek yerleştirme dönemi ile ilgili ÖSYM Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

BAŞVURULAR 1 HAFTA BOYUCA DEVAM EDECEK

ÖSYM'nin resmi hesaplarında yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2022-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 07-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 07 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." şeklinde duyuru yapıldı.