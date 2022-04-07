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ÖSYM duyurdu: ALES 1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Son dakika... ÖSYM, ALES 1 sınavı, giriş bilgilerinin adayların erişimine açıldığını duyurdu.

ÖSYM duyurdu: ALES 1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

17 Nisan Pazar günü yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının sınava girecekleri salonlar belirlendi. Buna göre adaylar sınava giriş belgelerinin 

sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet  adresinden 07 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri öğrenebilecekler. 

Öte yandan adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı kaydedildi. 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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