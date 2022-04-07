ÖSYM duyurdu: ALES 1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

17 Nisan Pazar günü yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının sınava girecekleri salonlar belirlendi. Buna göre adaylar sınava giriş belgelerinin

sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 07 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri öğrenebilecekler.

Öte yandan adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı kaydedildi.