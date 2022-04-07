ÖSYM duyurdu: ALES 1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Son dakika... ÖSYM, ALES 1 sınavı, giriş bilgilerinin adayların erişimine açıldığını duyurdu.
17 Nisan Pazar günü yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının sınava girecekleri salonlar belirlendi. Buna göre adaylar sınava giriş belgelerinin
sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 07 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri öğrenebilecekler.
Öte yandan adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı kaydedildi.
2022-ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/75cKFcFKse pic.twitter.com/Vrm2IWjKRx— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) April 7, 2022