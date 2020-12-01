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  3. ÖSYM duyurdu! ALES, YÖKDİL, DUS-STS, e-YDS, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ertelendi

ÖSYM duyurdu! ALES, YÖKDİL, DUS-STS, e-YDS, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ertelendi

ÖSYM, ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

ÖSYM duyurdu! ALES, YÖKDİL, DUS-STS, e-YDS, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ertelendi

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, ÖSYM tarafından yapılması planlanan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi. 

Başkan Aygün, sınavların yeni koronavirüs tedbirlerı doğrultusunda ertelendiğini belirterek, ''Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.'' dedi.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacak.

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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