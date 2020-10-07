25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı(2020-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM bugün (7 Ekim) itibariyle tercih sonuçlarını adayların erişimine açtı.

Sonuçlar http://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Aygün, ''Değerli DGS adaylarımız, 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder lisans eğitiminizde başarılar dilerim'' dedi.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

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