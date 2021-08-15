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ÖSYM duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM KPSS ÖABT ve Genel Kültür sonuçları ne zaman 2021?

KPSS'nin Öğretmenlik için sınavları 1-7-8-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Binlerce aday KPSS genel kültür ve KPSS alan bilgisi ÖABT sınavlarına katıldı. Sınavların Ağustos ayında tamamlanmasının ardından adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Bununla birlikte "ÖSYM duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM KPSS ÖABT ve Genel Kültür sonuçları ne zaman 2021?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

ÖSYM duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM KPSS ÖABT ve Genel Kültür sonuçları ne zaman 2021?

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi ÖABT ve KPSS genel kültür sınavından çıkan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki,ÖSYM duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?  ÖSYM KPSS ÖABT ve Genel Kültür sonuçları ne zaman 2021? Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik.

2021 KPSS ÖABT soruları ne zaman açıklanacak? ÖABT sınav yorumları 2021

2021 KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruldu. Adaylar 16 Eylül 2021 tarihinde sınavlarının sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresi olan https://www.osym.gov.tr/ 'den ulaşabilecek. 

2021 KPSS GENEL KÜLTÜR SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruldu. Adaylar 16 Eylül 2021 tarihinde sınavlarının sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresi olan https://www.osym.gov.tr/ 'den ulaşabilecek. 

 

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