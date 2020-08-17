Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları bugün başladı.

2020-TUS ve 2020-STS Tıp Doktorluğu sınavları 04 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

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BAŞVURULAR NE ZAMAN SON?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınav başvuruları, 17-24 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir

TUS BAŞVURU KILAVUZU 2020

TUS KONTENJAN TABLOSU

TUS BAŞVURU MERKEZLERİ 2020

STS BAŞVURU KILAVUZU

STS BAŞVURU MERKEZLERİ

BAŞVURU ESNASINDA HES KODU İSTENECEK

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebilecekler.Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.