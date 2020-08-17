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ÖSYM duyurdu! TUS ve STS başvuruları başladı

2020-TUS 2. Dönem ve 2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları alınmaya başlandı. Sınavlara katılım sağlamak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet adresinden yapabilecekler.

ÖSYM duyurdu! TUS ve STS başvuruları başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları bugün başladı. 

2020-TUS ve 2020-STS Tıp Doktorluğu sınavları  04 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM duyurdu! TUS ve STS başvuruları başladı

BAŞVURULAR NE ZAMAN SON?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınav başvuruları, 17-24 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir

TUS BAŞVURU KILAVUZU 2020

TUS KONTENJAN TABLOSU

TUS BAŞVURU MERKEZLERİ 2020

ÖSYM duyurdu! TUS ve STS başvuruları başladı

STS BAŞVURU KILAVUZU

STS BAŞVURU MERKEZLERİ

BAŞVURU ESNASINDA HES KODU İSTENECEK

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebilecekler.Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

ÖSYM duyurdu! TUS ve STS başvuruları başladı

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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