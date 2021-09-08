ÖSYM duyurdu: YDS 2 geç başvuruları için acele edin son gün! i YDS/2 başvuruları ne zaman başlıyor 2021? YDS 2 başvuru kılavuzu, başvurular nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) resmi Twitter adresinde yeni bir duyuruda bulundu! YDS/2 için geç başvuru alımlarının bugün son olduğunu duyuran kurum, başvuru kılavuzunu da resmi internet sitesinde adayların erişimine açtı. YDS 2'ye (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) girecek olanlar internette geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki YDS/2 başvuruları ne zaman başlıyor? YDS 2 başvuru kılavuzu, başvurular nasıl yapılır? Tüm merak edilenler haberimizde...

YDS 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

ÖSYM'nin internet ve sosyal medya adreslerinde yer alan bilgiler göre, 2021 YDS 2 sınavı için geç başvuru tarihi 8 Eylül 2021'de başlıyor, aynı günün gecesi 23:59'da ise başvurular sona eriyor. Bu duruma göre başvurular bugün başlayacak olup, gece sona erecek. Geç başvuru işlemleri için merak edilen diğer konu başlıkları haberimizin devamında yer alıyor.

YDS 2 BAŞVURU KILAVUZU, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin paylaştığı bilgiler doğrultusunda;

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-YDS kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YDS 2 BAŞVURU KILAVUZU

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için kılavuz ve başvuru bilgileri için de ÖSYM'nin internet sitesine göz atabilirsiniz.