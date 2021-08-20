ÖSYM duyurdu! YDS 2 başvuruları ne zaman başlıyor? YDS 2 başvuru kılavuzu, başvurular nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) resmi internet sitesinde YDS/2 için başvuru alımlarının bugün itibarıyla başladığını duyurdu. YDS'ye (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Sınavı) girecek olanlar internette başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki YDS/2 başvuruları ne zaman başlıyor? YDS 2 başvuru kılavuzu, başvurular nasıl yapılır? Tüm merak edilenler haberimizde...

YDS 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiler göre, 2020 YDS 2 sınavı başvuruları, 20 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu duruma göre başvurular bugün başlayacak olup 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. Geç başvuru işlemleri için ise henüz bir açıklama yapılmadı.

YDS 2 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin paylaştığı bilgiler doğrultusunda;

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-YDS kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YDS 2 BAŞVURU KILAVUZU

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için kılavuz ve başvuru bilgileri için de ÖSYM'nin internet sitesine göz atabilirsiniz.