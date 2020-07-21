ÖSYM duyurdu! YKS tercih tarihleri belli oldu
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020-YKS tercihlerinin 6 Ağustos tarihinde başlayacağını duyurdu. Adaylar tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunun da bugün yayımlanacağını açıkladı.
Milyonlarca adayın merakla beklediği açıklama geldi. 2020 yılı YKS tercih tarihleri belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabında yaptığı açıklamada, ''2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.'' dedi.
Öte yandan Aygün, ''Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız.'' açıklamasında bulundu.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS'nin sonuçları 28 Temmuz 2020'de ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecekler.
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