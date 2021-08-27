ÖSYM duyurdu: YÖKDİL 2 sınav günü açık tutulacak il/ilçe nüfus müdürlükleri 2021 | YÖKDİL 2 sınavı günü hangi nüfus müdürlükleri açık 2021?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinden adaylar için duyuruları en güncel haliyle paylaşmaya devam ediyor. Son olarak sitede, 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan YÖKDİL 2 sınav girişinde, olası bir problemle karşılaşabilecek adaylar için o gün açık olacak il ve ilçe nüfus müdürlükleri duyuruldu. Peki YÖKDİL 2 sınavı günü hangi nüfus müdürlükleri açık 2021? işte detaylar...

YÖKDİL 2 SINAVI GÜNÜ HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK 2021?

Sınav günü (29 Ağustos 2021) T.C. Kimlik Kartını kaybeden, kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek olan öğrenciler için sınav yapılacak merkezlerdeki İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 29 Ağustos 2021 Pazar günü 07.00- 10.00 saatleri arasında açık olacak. Bu bağlamda adaylar nüfus müdürlüklerinden sınavda geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" alabileceklerdir.

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