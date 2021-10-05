ÖSYM ek tercihleri ne zaman? YKS 2.ek tercih (3.tercihler) ne zaman başlıyor, kılavuz açıklandı mı 2021? YKS'den 140 puan tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS 140 barajını geçen adaylar şimdilerde yapılacak ek tercihleri bekliyorlar. YKS 3 tercihlerinin başlayacağı tarih merak edilirken adaylar "YKS 2.ek tercih (3.tercihler) ne zaman başlıyor, kılavuz açıklandı mı 2021? YKS'den 140 puan tercihleri ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün açıklama yaptı. İşte adayların en çok merak ettiği "YKS 2.ek tercih (3.tercihler) ne zaman başlıyor, kılavuz açıklandı mı 2021? YKS'den 140 puan tercihleri ne zaman başlayacak?" soru başlıklarının yanıtları...

YKS 2.ek tercihlerin tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, YKS ek tercih üniversite kayıtları 7 Ekim tarihinde sona erecek. Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra YKS 2.ek tercihlerin başlayacağı tahmin ediliyor.

YKS'DEN 140 PUAN TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, YKS ek tercihlerine ilişkin, "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek." açıklamasında bulundu.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

YKS ek tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini sıralayacak.

Ek tercihler, ÖSYM tarafından hazırlanan Ek Tercih Kılavuzunda bulunan kontenjan ve taban puanlara göre yapılacak.

Ek tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.