ÖSYM EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura sonuçları sorgulama 2021

EKPSS tercih sonuçları 19 Ocak 2021 tarihinde son bulacak. Binlerce kişi 13 Ocak'tan itibaren tercih işlemlerini yapıyor. Adaylar bir yandan da "EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM kura sonuç tarihi verdi mi? EKPSS kura sonuçları 2021 hangi tarihte açıklanır?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

EKPSS TERCİH NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılıyor. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

EKPSS tercih ücreti var mı? EKPSS tercih ücreti ne kadar?

EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı: Tercih işlemleri başladı!

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EKPSS sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Bir önceki süreçte tercihler 30 Kasım 2020'de son bulmuş, sonuçlar 17 Aralık 2020'de açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2021 EKPSS tercih sonuçlarının 5 Şubat gibi açıklanması bekleniyor.

EKPSS KURA SONUÇLARI 2021 SORGULAMA EKRANI