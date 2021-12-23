ÖSYM tarafından hazırlanan ve adayların 5 Aralık tarihinde girdiği İç Denetçi sınavına ilişkin soru başlıkları gündeme geldi. İç Denetçi sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyemeyen adaylar, ÖSYM İç Denetçi sınavı cevap kâğıtları ve aday cevapları açıklandı mı 2021? soru başlıklarına yanıt arıyor. Haberimizde araştırılan başlıkların detaylarına yer verdik.

ÖSYM İÇ DENETÇİ SINAVI CEVAP KÂĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI AÇIKLANDI MI 2021?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, İç Denetçi sınavlarına dair cevap kağıdı ve aday cevaplarının açıklandığı duyuruldu. Resmi internet adresinden ulaşılan duyuruda, "05 Aralık 2021 tarihinde uygulanan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2021-İç Denetçi) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Aralık 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. " ifadeleri yer aldı.