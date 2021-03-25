ÖSYM ile 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınav sonuçları açıklandı ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ''7 Mart 2021 tarihinde uyguladığımız 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınav sonuçları açıklanmıştır.'' duyurusunda bulundu. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin AİS sitesi üzerinden ulaşabilecek.

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