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  3. ÖSYM ile 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM ile 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ''7 Mart 2021 tarihinde uyguladığımız 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınav sonuçları açıklanmıştır.'' duyurusunda bulundu. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin AİS sitesi üzerinden ulaşabilecek.

ÖSYM ile 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınav sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi hesabından yaptığı açıklamada, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2020-STS Diş Hekimliği)  sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Sonuçlar http://sonuc.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebilecek. 

2020-DUS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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