ÖSYM ile 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ''7 Mart 2021 tarihinde uyguladığımız 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınav sonuçları açıklanmıştır.'' duyurusunda bulundu. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin AİS sitesi üzerinden ulaşabilecek.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi hesabından yaptığı açıklamada, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2020-STS Diş Hekimliği) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Sonuçlar http://sonuc.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebilecek.
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