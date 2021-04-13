ÖSYM ile 2021-YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.

YÖKDİL 1 SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI

YÖKDİL/1 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

81 il genelinde uygulanan 2021-YÖKDİL/1 sınavının soru ve cevapları ÖSYM açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, ''28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 29 Mart 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.'' denildi.

YÖKDİL/1 SORU VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI