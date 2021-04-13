İftara ne kadar kaldı? İstanbul, İzmir, Ankara 13 Nisan 2021 iftar vakti, iftar saatleriUEFA Şampiyonlar Liginde devlerin savaşı: Paris Saint Germain (PSG), Bayern Münih'i konuk edecekÖSYM ile 2021-YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı2021-YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YÖKDİL 1 sınav sonucu sorgula!13 Nisan 2021 Salı altın fiyatları| Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları ne olacak?Aşı orucu bozar mı? Oruçluyken aşı olunur mu diyanet?İnternetten zekat verilir mi?Patlayan davuluna usta bulamayınca davul imalatına başladıMüge Anlı canlı yayını bugün 13 Nisan Salı full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBERamazan Şerbeti nasıl yapılır? En güzel Ramazan şerbeti tarifleri | Susatmayan Ramazan şerbeti 10 farklı tarif ile
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÖSYM ile 2021-YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı

ÖSYM ile 2021-YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ''Değerli adaylarımız, 28 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-YÖKDİL/1 sonuçları açıklanmıştır.'' açıklamasında bulundu.

ÖSYM ile 2021-YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi. 

YÖKDİL 1 SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI

ÖSYM ile 2021-YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı

YÖKDİL/1 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

81 il genelinde uygulanan 2021-YÖKDİL/1 sınavının soru ve cevapları ÖSYM açıklama geldi. 

Yapılan açıklamada, ''28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 29 Mart 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.'' denildi. 

YÖKDİL/1 SORU VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT