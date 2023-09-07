ÖSYM ile TÜRKSAT arasında iş birliği protokolü imzalandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Türksat Bilişim arasında bilgi ve iletişim teknolojileri konularında iş birliği yapılmasına yönelik protokol imza töreni gerçekleştirildi.

ÖSYM ile Türksat Bilişim arasında bilgi ve iletişim teknolojileri konularında iş birliği yapılmasına yönelik imza protokolü imzalandı. Türksat'ın Gölbaşı merkez kampüsünde gerçekleştirilen protokole ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve Türksat A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile ilgili birim amirleri katıldı. İmza töreninde konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, protokol çerçevesinde oluşturulacak ortak çalışma ile birçok alanda daha verimli bir çalışma üreteceklerini belirterek, "Türksat'ın tecrübesi, ÖSYM olarak bizlere yeni teknolojilere uyum ve geliştirme noktasında büyük katkı sağlayacak. Tecrübe paylaşımınız ve iş birliğiniz sebebiyle teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Türksat Genel Müdürü Ertok ise hemen herkesin ÖSYM sınavlarına girerek bugünlere geldiğini hatırlattı.

Ertok, E-Devlet Kapısı ile Türkiye'de sağlanan dijital dönüşümü örnek göstererek ÖSYM'nin dijital dönüşümü konusunda da iki kurumun birlikte yol almasının mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

İmzalanan protokol ile bilişim ürün ve hizmetleri ile uydu ve kablo hizmetleri gibi başlıklarda gerçekleştirilen iş birliği ile verimliliğin arttırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)