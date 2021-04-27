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  3. ÖSYM kafa karışıklığını giderdi: Sınavlar ertelenmeyecek!

ÖSYM kafa karışıklığını giderdi: Sınavlar ertelenmeyecek!

Son dakika... Tam kapanma uygulamasına geçileceğinin duyurulmasının ardından ÖSYM sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Açıklama ÖSYM Başkanlığından geldi.

ÖSYM kafa karışıklığını giderdi: Sınavlar ertelenmeyecek!

Son dakika... Tam kapanma nedeniyle sınavların akıbeti merak konusu olurken ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamada sınavların ertelenmeyeceği bildirildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1’e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.''

ÖSYM kafa karışıklığını giderdi: Sınavlar ertelenmeyecek!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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