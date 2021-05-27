KPSS'ye girecek olan adaylar heyecan içerisinde sınavların detaylarını araştırmaya başladı. ÖSYM KPSS ücretleri ne kadar 2021? KPSS başvuruları nasıl yapılır 2021? soruları internette en çok araştırılan konular arasına girdi. KPSS'ye dair merak edilenleri haberimizde derledik...

ÖSYM KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR 2021?

2021 KPSS başvuru ücretleriyle ilgili ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. Başvuruların başladığı gün ÖSYM AİS sayfasında ücret belirtilecek aynı zamanda ödemeler anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek. 2020 yılı KPSS kılavuzuna göre; sınav ücreti 80 TL olarak belirlenmişti.

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK 2021?

KPSS'ye girmek isteyen adaylar bu hafta içerisinde başvurularını yapmaya başlayacak. Başvurular ÖSYM web sitesi ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra KPSS başvuru sekmesine tıklanarak, başvuru adımlarının izlenmesi ile işlem tamamlanacak. Başvurunun başarılı şekilde tamamlanması için sınav ücretlerinin ilgili bankalara ödenmesi gerekiyor. Ödemeler başvuru ekranında açılan banka ödeme yönlendirmesi ile online olarak gerçekleştirilebilecek.

ÖSYM KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılarak kamu kurumlarında memur ve öğretmen olma hayali kuran adaylar sınav başvurularını gerçekleştirmek için gün sayıyor. KPSS başvuruları ÖSYM 21 takviminde yayımlandı. KPSS başvuruları 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek. Geç başvuru tarihi ise 22 Haziran olarak belirlendi. Adaylar sınav sonuçlarını ise 16 Eylül tarihinde öğrenebilecek.

Genel kültür genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavı 1 Ağustos’ta, Alan Bilgisi 1. Gün 7 Ağustos’ta, Alan Bilgisi 2. Gün 8 Ağustos’ta ve ÖABT 15 Ağustos’ta yapılacak.

KPSS NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

KPSS A VE KPSS B NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS’YE KİMLER KATILABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Sınava sınavın geçerliliği süresi içinde mezun olacak öğrenciler de katılabilmektedir.