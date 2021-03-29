Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen bir çok sınav önümüzdeki haftalarda Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Milyonlarca öğrenci sınavlarına hazırlanırken Kabine Toplantısının ardından yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı. Peki ÖSYM sınavları ertelendi mi, ertelenir mi 2021? ÖSYM sınavları iptal mi, iptal olur mu 2021?

ÖSYM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ 2021?

ÖSYM sınavlarının ertelenmesi söz konusu değil. Ancak salgının seyrine göre ilerleyen zamanlarda konu hakkında yeni bir açıklama gelebilir. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

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ÖSYM SINAVLARI İPTAL Mİ, İPTAL OLUR MU 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) salgındaki vaka artışları nedeniyle okul öncesi, 8 ve 12'nci sınıflar hariç okullarda yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamanın ardından milyonlarca öğrencinin beklediği merkezi sınavların da iptalinin söz konusu olup olmadığı merak edildi. Ancak ÖSYM'den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sınavlar belirlenen tarihlerde uygulanacak.

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