ÖSYM sınavları iptal olur mu 2021? MSÜ, YKS sınavı iptal mi 2021?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından merkezi sınavların iptali hakkında açıklama yaptı. İşte son dakika ÖSYM sınavları iptal olur mu? MSÜ, YKS sınavı iptal mi? sorularının yanıtları...

ÖSYM SINAVLARI İPTAL OLUR MU 2021?

ÖSYM sınavlarının iptali söz konusu değil. Ancak salgının seyrine göre ilerleyen zamanlarda konu hakkında yeni bir açıklama gelebilir. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

MSÜ, YKS SINAVLARI İPTAL Mİ 2021?

Başkan Aygün,''2021 yılı sınavlarımızı Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm sınav merkezlerimizde eşgüdüm içerisinde uygulamaya devam ediyoruz.'' dedi. Buna göre MSÜ ve YKS sınavlarında şu an için her hangi bir iptal ve ya erteleme bulunmamaktadır.

YKS 2021 sınavına kaç gün kaldı? 2021 YKS ne zaman?

2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?