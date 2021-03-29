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ÖSYM sınavları iptal olur mu 2021? MSÜ, YKS sınavı iptal mi 2021?

Koronavirüs salgını sürecinde bazı adaylar ÖSYM sınavlarının iptalini ve ya ertelenmesini isterken bazıları da sınavlara girmek istediklerini belirtiyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden ''ÖSYM sınavları iptal olur mu?, MSÜ, YKS sınavı iptal mi 2021?'' sorularına yanıt verdi.

ÖSYM sınavları iptal olur mu 2021? MSÜ, YKS sınavı iptal mi 2021?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından merkezi sınavların iptali hakkında açıklama yaptı. İşte son dakika ÖSYM sınavları iptal olur mu? MSÜ, YKS sınavı iptal mi? sorularının yanıtları...

ÖSYM SINAVLARI İPTAL OLUR MU 2021?

ÖSYM sınavlarının iptali söz konusu değil. Ancak salgının seyrine göre ilerleyen zamanlarda konu hakkında yeni bir açıklama gelebilir. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

ÖSYM sınavları iptal olur mu 2021? MSÜ, YKS sınavı iptal mi 2021?

MSÜ, YKS SINAVLARI İPTAL Mİ 2021?

Başkan Aygün,''2021 yılı sınavlarımızı Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm sınav merkezlerimizde eşgüdüm içerisinde uygulamaya devam ediyoruz.'' dedi. Buna göre MSÜ ve YKS sınavlarında şu an için her hangi bir iptal ve ya erteleme bulunmamaktadır. 

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2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı başvuru tarihi 20212021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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