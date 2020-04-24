ÖSYM Yabancı Dil Testi Online Kolay Soru Çözüm Teknikler Semineri gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğr. Gör. Nimet Çavuş tarafından, Didim Zeynep-Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olarak " ÖSYM Yabancı Dil Testi Online Kolay Soru Çözüm Teknikleri" semineri gerçekleştirildi.

Covid-19 salgını nedeniyle evde kalarak günlerini geçirmek zorunda kalan öğrencilere katkı sağlamak amacıyla online olarak gerçekleşen eğitim dört saat sürdü.

Didim Meslek Yüksekokulu ile Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 28 Şubat 2020 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleşen online seminerler önümüzdeki günlerde devam edecek.

Kaynak: İHA