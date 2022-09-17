ÖSYM yarın gerçekleşecek olan KPSS için uyardı! O adaylar sınav binalarına alınmayacak...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu (ÖSYM), yarın yani 18 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS Lisans oturumu için adaylara son bilgilendirmeleri yaptı. İşte detaylar...

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ÖSYM yarın gerçekleşecek olan KPSS için uyardı! O adaylar sınav binalarına alınmayacak...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu (ÖSYM) tarafından iptal edilen KPSS Lisans oturumu sonrası yeni takvim düzenlenmiş, yeni KPSS Lisans tarihi 18 Eylül 2022 olarak belirlenmişti. ÖSYM, yarın ikinci defa KPSS'ye girmenin heyecanını yaşayacak olan memur adayları için son uyarıları yapmak adına paylaşım yaptı.

"SAAT 10:00'DAN SONRA..."

Resmi Twitter hesaplarında yayınlanan o paylaşımda, "18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. 18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." şeklinde ifadelere yer verildi.

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