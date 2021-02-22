YDUS 20 Şubat Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu sürede uygulanmıştı. Sınava katılan adaylar ÖSYM'den soru kitapçığı ve cevap anahtarı hakkında gelecek son dakika açıklamalara yönelmişti. ÖSYM YDUS soruları ve cevaplarını adayların erişimine açtı.

2020-YDUS Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Şubat 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

ÖSYM'den yapılan uyarıda, '' Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.'' denildi.

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