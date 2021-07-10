ÖSYM'den DGS ile ilgili son hatırlatma! Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılmayacak

ÖSYM tarafından 11 Temmuz 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek olan DGS sınavı ile ilgili duyuru yapıldı. Ön lisans mezunu vatandaşların eğitimlerini dört yıllık lisans programına tamamlamasını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı DGS yarın gerçekleşecek. Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği sınavda adaylar Türkçe ve Matematik olmak üzere iki dersten sorumlu olacak.

ADAYLAR SAAT 10'DAN SONRA SINAVA GİREMEYECEK

ÖSYM tarafından yapılan son bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi; "11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021-DGS için adaylar, saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Adayın sınava girebilmesi için Sınav Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur."

DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR/BİTİYOR?

DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak. 11 Temmuz tarihinde yapılacak DGS, saat 10:15'te başlayacak. ÖSYM'nin özellikle belirttiği bilgiye göre saat 10:00'dan sonra adaylar sınav merkezine alınmayacak. DGS sınav süresi 150 dakika sürecek. 10:15'te sınava başlayan adaylar 13:05'te sınavdan çıkabilecekler. DGS saat 13:05'te bitecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.