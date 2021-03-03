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  3. ÖSYM'den duyuru: 2019 ve 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme raporları yayımlandı

ÖSYM'den duyuru: 2019 ve 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme raporları yayımlandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2019 ve 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları değerlendirme raporlarının yayımlandığını duyurdu. Aygün,2019 ve 2020 yılları KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporlarını http://osym.gov.tr internet sitemizde kamuoyuyla paylaştık.'' dedi.

ÖSYM'den duyuru: 2019 ve 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme raporları yayımlandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ÖSYM tarafından uygulanan sınavların analiz ve değerlendirme raporlarını yayımlamaya devam ettiklerini bildirdi. Aygün son olarak 2019 ve 2020 yılları KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları değerlendirme raporlarını erişime açtıklarını bildirdi. 

Raporlar 3 Mart 2021 tarihinde saat 11.00'de ÖSYM’nin https://osym.gov.tr internet adresinde Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlandı.

2019-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları  Değerlendirme Raporu

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporu

ÖSYM'den duyuru: 2019 ve 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme raporları yayımlandı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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