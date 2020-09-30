Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim başvuruları 15 Eylül itibariyle başladı. ÖSYM başvuruların bugün (30 Eylül) saat 23.50'a kadar tamamlanması gerektiğini bildirdi.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT’ye katılmak isteyen adayların KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir.

KPSS ORTAÖĞRETİM HES KODU

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

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ÖSYM yaptığı yazılı açıklamada, ''Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ortaöğretim Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.'' dedi.

KPSS ORTAÖĞRETİM KILAVUZU

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı, 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır.