ÖSYM'den personel alımı atağı! Lisans mezunlarına müjde: Başvuru şartları ve kadro şekillendi

Üniversite mezunları için iş imkanı sunuldu. Kamu kurum ve kuruluşlarının devam eden personel alımları üzerine ÖSYM'den haber geldi. ÖSYM personel alımı için başvuru şartlarını açıkladı. İşte, başvuru takvimi ve tüm detaylar...

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ÖSYM'den personel alımı atağı! Lisans mezunlarına müjde: Başvuru şartları ve kadro şekillendi

ÖSYM, yeni personel alımı yapacağını duyururken milyonlarca vatandaş şartları araştırmaya başladı. Alım yapılacak olan branşlara yer veren ÖSYM, aynı zamanda başvuru adres takvimi ve şartları da yayınlandı. ÖSYM personel alımı için KPSS şartı var mı? ÖSYM personel alım detayları haberimizde.

ÖSYM PERSONEL ALIM ÖĞRENİM KOŞULU

3 biyoloji, biyoloji öğretmenliği ya da moleküler biyoloji ve genetik,

1 tarih,

2 Türk dili ve edebiyatı veya Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği,

1 sosyoloji,

2 gazetecilik, medya ve iletişim, film tasarımı ve yönetimi, film tasarımı ve yönetmenliği, fotoğraf ve video, film tasarımı ve yazarlığı veya radyo, televizyon ve sinema

1 grafik sanatlar, grafik, gazetecilik, medya ve iletişim, film tasarımı ve yönetimi, film tasarımı ve yönetmenliği, fotoğraf ve video,

film tasarımı ve yazarlığı veya radyo, televizyon ve sinema;

2 bilgi ve belge yönetimi;

1 bilgisayar mühendisliği;

1 elektrik-elektronik mühendisliği veya mekatronik mühendisliği

1 bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği

mezunu olmak üzere toplamda 15 kişilik personel alımı gerçekleşecek.

ÖSYM personel alımı

KPSS ŞARTI VAR Mı?

2022 KPSS lisans sınavından P3 B grubundan puan esaslı olarak 60 puan alınması gerekmektedir. Bu puana sahip olan kişiler sözlü mülakata tabi tutularak alılar gerçekleşecek. ÖSYM, başvurular için 3 Mayıs - 17 Mayıs 2023 tarihleri arasında e devlet üzerinden işlemler yapılacağı açıklandı. 

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