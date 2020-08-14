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ÖSYM'den YKS adaylarına uyarı! Bugün son gün

ÖSYM, ''2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercih işlemleri bugün (14 Ağustos 2020) saat 23.59'da sona erecektir'' açıklamasında bulundu. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM sitesi üzerinden tamamlayabilir.

ÖSYM'den YKS adaylarına uyarı! Bugün son gün

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih işlemlerini henüz tamamlamayan YKS adayları için saat uyarısında bulundu.

ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada,

''2020-YKS Adaylarımızın Dikkatine! 

2020 Yükseköğretim Kurumu Sınavı (2020-YKS) tercih işlemleri  bugün (14 Ağustos 2020) saat 23.59'da sona erecektir.'' denildi.

ÖSYM'den YKS adaylarına uyarı! Bugün son gün

TERCİH İŞLEMLERİ

Hayallerindeki üniversiteye gitmek isteyen milyonlarca aday, belirlenen süre zarfında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden tercihlerini yapmaya devam ediyor.

6 Ağustos'ta alınmaya başlanan tercihler bugün sona eriyor. 

ÖSYM'den YKS adaylarına uyarı! Bugün son gün

TERCİH SONUÇLARI

2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih uzmanların yaptığı yorumlara göre 20 Ağustos 2020 - 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Tatil yada alternatif programları olan üniversite adaylarının 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı beklenen bu tarihlere göre program yapmaları tavsiye olunur. Bir önceki sene YKS SONUÇLARI 06 Ağustos Tarihinde açıklanmıştı.

ÖSYM'den YKS adaylarına uyarı! Bugün son gün

BU YIL YKS'YE BAŞVURAN ADAY SAYISI ARTTI

2019'da 2 milyon 528 bin 116 kişinin başvurduğu YKS'ye 2020 yılında 2 milyon 436 bin 958 kişi başvurdu. Öte yandan 12 bin 239 kişi geçen yıl ki TYT puanını kullanacak. 

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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