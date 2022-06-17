ÖSYM’den YKS uyarısı! Kritik uyarılara uymayan adaylara kötü haber
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bu hafta sonu yapılacak YKS sınavı için adayalar uyarı açıklamasında bulundu.
YKS, 18-19 Haziran tarihlerinde oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda ÖSYM öğrencilere kritik uyarılarda ve bazı hatırlatmalarda bulundu.
17 HAZİRAN 2022 HATIRLATMA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada öğrencilerin, sınav giriş saatleri, nüfus cüzdanları ve pasaportları hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.