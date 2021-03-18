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ÖSYM'den YÖKDİL/1 duyurusu: Sınav giriş belgeleri yayımlandı

28 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2021-YÖKDİL/1) giriş belgeleri yayımlandı.

ÖSYM'den YÖKDİL/1 duyurusu: Sınav giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''2021 YÖKDİL/1 sınavına giriş belgeleri erişime açıldı.'' denildi. 

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. 

YÖKDİL/1 sınavı 28 Mar'ta saat 10.15'te başlayacak ve sınav 3 saat (180 dakika) sürecek. 

YÖKDİL/2 BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL/2 sınavı için de başvurular 2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Sınav 29 Ağustos 2021 günü yapılacak. Adaylardan sınav ücreti 145,00 TL istenecek. 

Sınava geç başvurular 27 Temmuz 2021 günü alınacak. Geç başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenmektedir. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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