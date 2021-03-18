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  3. ÖSYM'ye iki yılda 1.4 milyon TL başvuru ücreti yatırıldı

ÖSYM'ye iki yılda 1.4 milyon TL başvuru ücreti yatırıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) faaliyet raporuna göre, 2019 ve 2020 yıllarında toplam 18 milyon 844 bin aday merkezi sınavlara başvururken, ÖSYM'ye yatırılan başvuru ücreti toplam 1.4 milyar TL oldu.

ÖSYM'ye iki yılda 1.4 milyon TL başvuru ücreti yatırıldı

ÖSYM'nin 2020 yılına ilişkin verilerini içeren faaliyet raporu paylaşıldı. Birgün'ün derlediği verilere göre, 2019 ve 2020'de uygulanan merkezi sınavlara toplam 18 milyon 844 bin 170 aday başvuruda bulundu. 

Sadece 2020 yılında, merkezi sınavlar için toplam 860 milyon 500 bin TL başvuru ücreti yatırıldı. 

ÖSYM’nin istatistiklerine göre bir yılda 10 milyon aday merkezi sınavlara girdi.

2020'de uygulanan YKS, KPSS, YDS, ALES, DGS ve kurum sınavları ile e-sınavlara başvuran aday sayısının 10 milyon 698 bin 552 olduğu belirlendi. 

Sınavlara 2019'da başvuruda bulunan 8 milyon 145 bin 618 aday ile birlikte iki yıl içinde herhangi bir merkezi sınava giren kişi sayısı 18 milyon 844 bin 170’e yükseldi..

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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