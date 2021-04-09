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  3. Ot toplamaya giden yaşlı adam çalıların içine düştü, Drone destekli arama operasyonunda bulundu

Ot toplamaya giden yaşlı adam çalıların içine düştü, Drone destekli arama operasyonunda bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 Nisan günü kaybolan 80 yaşındaki adam, çalıların içine düşmüş halde bulundu. AFAD ekiplerinin de katıldığı drone destekli arama operasyonu ile yeri tespit edildi.

Ot toplamaya giden yaşlı adam çalıların içine düştü, Drone destekli arama operasyonunda bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 Nisan günü kaybolan 80 yaşındaki adam, drone destekli arama esnasında bahçe kenarında düştüğü çalının içinde sağ olarak bulundu. Bitkin haldeki adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre Alzheimer hastası olduğu belirtilen 80 yaşındaki Yusuf Karayiğit ot toplamak için çekçek arabayla 6 Nisan günü sabah saatlerinde bahçeye gitti. Ancak eve bir türlü dönmeyen yaşlı adam için yakınları emniyet müdürlüğüne kayıp müracaatında bulundu. Müracaatın ardından yapılan tüm aramalara rağmen yaşlı adam bir türlü bulunamadı.

ÇALILARIN İÇİNE DÜŞMÜŞ

AFAD ve ANDA arama kurtarma ekiplerinden destek istendi. 15 kişilik ekibe polis ekipleri ile vatandaşlarda destek verdi. Narenciye bahçeleriyle kaplı ilçeye bağlı 4 mahallede arama çalışması gerçekleştirildi. Aramalara drone ile de destek verildi. Yaşlı adama ait çekçek arabanın kuru dere yatağında olduğu tespit edildi, arama faaliyeti ise çekçek arabanın bulunduğu çevrede yoğunlaştırıldı. Kısa süre sonra ekipler yaşlı adamı bir limon bahçenin kenarındaki çalının içerisine düşmüş halde buldu. Bitkin düştüğü görülen yaşlı adam sedyeyle ambulansa alınarak, tedavi için Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Ot toplamaya giden yaşlı adam çalıların içine düştü, Drone destekli arama operasyonunda bulundu

Ot toplamaya giden yaşlı adam çalıların içine düştü, Drone destekli arama operasyonunda bulundu

Ot toplamaya giden yaşlı adam çalıların içine düştü, Drone destekli arama operasyonunda bulundu

Ot toplamaya giden yaşlı adam çalıların içine düştü, Drone destekli arama operasyonunda bulundu

Ot toplamaya giden yaşlı adam çalıların içine düştü, Drone destekli arama operasyonunda bulundu

Ot toplamaya giden yaşlı adam çalıların içine düştü, Drone destekli arama operasyonunda bulundu

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