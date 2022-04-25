Ot Yığmalı Çatı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ot Yığmalı Çatı İşçisi görev tanımı nedir, Ot Yığmalı Çatı İşçisi ne iş yapar, Ot Yığmalı Çatı İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ot Yığmalı Çatı İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ot Yığmalı Çatı İşçisi Tanımı;

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Ot Yığmalı Çatı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ot Yığmalı Çatı İşçisi Maaşları

Ot Yığmalı Çatı İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ot Yığmalı Çatı İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ot Yığmalı Çatı İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7121.05

Meslek Adı :

Ot Yığmalı Çatı İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Çatı Kaplayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Saman sapı, kamış, çalı ve funda gibi kalın bir çatı örtüsü inşa eden kişidir Görev ve İşlem Basamakları : Ot Yığmalı Çatı İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzemeyi demetler halinde bağlamak,

b) Demetleri çatı latalarına ve kirişlere katranlı ip, tel, ot ip veya söğüt dalları ile çapraz olarak bağlayıp tespit etmek ve çatıyı örtmek,

c) Her katı ağaç çubuklarla tespit ederek istenilen kalınlık temin edilinceye kadar kat ilave etmek,

d) Özel bıçaklar ve makaslar kullanarak dış yüzü düzeltmek, tarar ve saçakları düzgünce kesmek,

e) Malzemeyi yanmaz bir eriyik banyosuna yatırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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