Ota Yamamoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ota Yamamoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ota Yamamoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ota Yamamoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ota Yamamoto 4 Haziran 2004 tarihinde ---, Hiroshima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山本 桜大 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ota Yamamoto Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ota Yamamoto'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Ota Yamamoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ota Yamamoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ota Yamamoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ota Yamamoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Kashiwa Reysol

Ota Yamamoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ota Yamamoto şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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