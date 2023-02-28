Otabek Jurakuziev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otabek Jurakuziev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otabek Jurakuziev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otabek Jurakuziev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otabek Jurakuziev 2 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Отабек Журакузиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otabek Jurakuziev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Olympic futbol takımında oynamaktadır. FC Olympic takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Otabek Jurakuziev'nin FC Olympic ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Otabek Jurakuziev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otabek Jurakuziev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otabek Jurakuziev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otabek Jurakuziev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında FC Olympic

Otabek Jurakuziev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otabek Jurakuziev şuan FC Olympic takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Otabek Jurakuziev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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