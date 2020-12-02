Otağ Akademi uzaktan eğitimde çığır açacak! Öğrencilerin geleceği artık emin ellerde

Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim süreci büyük önem arz ediyor. Pandeminin ne zaman biteceği belirsizliğini korurken Otağ Akademi öğrencilere kesintisiz bir eğitimin kapılarını açıyor. Kişiye özel ders programı, kapsamlı konu anlatımları, deneme testleri ve başarıya göre ödül sistemi öğrencileri eğitime teşvik etmeyi amaçlıyor.

OTAĞ Akademi hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız.

İşte Otağ Akademi'nin öğrencilere sunduğu kolaylıklar:

-Size özel olan canlı ders programına saati geldiğinde online olarak katılabilir, ders görebilirsiniz.

İçerisinde binlerce ders ve konu bulunan videolara, Video kısmından erişebilirsiniz. Tüm derslerin ve konuların yer aldığı Föyler'e erişebilirsiniz.

-Ayrıca bir konuyu öğrendikten sonra bilgilerinizi test etmek için Tarama Testleri bölümünden soru çözebilirsiniz.

-Öte yandan deneme de sınavı da çözebilirsiniz, ayrıca sınav kağıdınızı da inceleme imkanına sahip olabileceksiniz.

-Başarı Sırası bölümünden haftalık, aylık ve günlük olarak tüm zamanlarda en çok soru çözenleri ve ortalama yapanların arasında yer alabilirsiniz.

-Sınav sonucunuzdan elde ettiğiniz netleri YKS Puan Hesaplama kısmına girerek puanınızı öğrenmeme imkanına sahip olabileceksiniz.

-Yapay Zeka bölümünden gitmek istediğiniz üniversiteyi seçin, böylece eksik olduğunuz konuları öğreneceksiniz. Böylece hedefinize ulaşmak için daha sistemli çalışma imkanı bulacaksınız.

En çok soru çözen kişilere sistem tarafından verilen bakiye altınla, kulaklıktan, çeyrek altına kadar birçok ödülün sahibi olabilirsiniz.

OTAĞ AKADEMİ HAKKINDA

Otağ Akademi hakkında internet sitesine şu ifadeler yer alıyor:

"Uzun yıllardan beri eğitim sektöründe öğrencilere eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimizin başarılı olması ile OTAĞ Akademi ailesi daha da büyüdü. Sunmuş olduğumuz sistemin amacı öğrencilerimize iyi bir eğitim, zorlandıkları konularda yardımcı olmak ve hayallerinde olan mesleği gerçekleştirmek için yardımcı olmak.

Üniversiteye hazırlık için gidilen kurslar, dershaneler ve alınan online eğitimlerin başarısı hem kullanılan eğitim şekli hem de öğrencilerin gösterdikleri gayrete göre değişmektedir. Genellikle eğitim kurumlarının ve online eğitim sunan kurumların eğitim şekline göre değişmektedir. Öğrencilere sunulan kötü eğitimden dolayı öğrenciler başarısız olmaktadır.

OTAĞ Akademi olarak yıllardan beri öğrencilerimizi dinleyerek onlara özel olarak bir eğitim şekli sunmaktayız. Özel öğretmenler, özel konu anlatım şekli ve özel testler. Her öğrencinin algılaması ve öğrenme şekli farklıdır. Bundan dolayı özel bir program sunmaktayız.

Öğrencilerimize sunduğumuz sistem/sistemde:

Öğrencilerimizin başarısını ölçebilir ve ona program hazırlayabiliriz.

Öğrenciler sistemde ders dinleyebilir, test çözebilir ve deneme sınavlarına katılabilir.

Sistemimizde öğrencimizin konu, ders ve genel değerlendirmesini yapabiliriz.

Öğrencimizin programında değişiklik yapabilir daha iyi bir eğitim almasını sağlayabiliriz.

Öğrencilerimizin ilerlemesine göre ekstra dersler veya ek olarak etütler ekleyebiliriz.

Sistemimizde deneme testleri öğrenci derecelerine göre hazırlanmaktadır ve sunulan deneme testlerinde seçim yapma hakkınız bulunmaktadır.

Başarılı olmak için her yolu denemeli ve başarıyı yakalayana kadar devam etmeliyiz. Başarı her zaman eğitimden, iyi bir eğitimden geçmektedir."