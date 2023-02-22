Otakho Alex Aghahowa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otakho Alex Aghahowa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Otakho Alex Aghahowa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Otakho Alex Aghahowa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.