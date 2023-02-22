Otakho Alex Aghahowa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otakho Alex Aghahowa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otakho Alex Aghahowa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Otakho Alex Aghahowa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Otakho Alex Aghahowa 5 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Otakho Alex Aghahowa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Otakho Alex Aghahowa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Otakho Alex Aghahowa'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Otakho Alex Aghahowa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Otakho Alex Aghahowa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2021 yılında Plateau United
9 Ocak 2023 yılında Shooting Stars
Otakho Alex Aghahowa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Otakho Alex Aghahowa şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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