Otar Aptsiauri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otar Aptsiauri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otar Aptsiauri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otar Aptsiauri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otar Aptsiauri 11 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ოთარ აფციაური şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otar Aptsiauri Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Otar Aptsiauri'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Otar Aptsiauri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otar Aptsiauri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otar Aptsiauri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otar Aptsiauri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Dinamo II

Otar Aptsiauri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otar Aptsiauri şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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