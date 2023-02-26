Otar Gagnidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otar Gagnidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otar Gagnidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otar Gagnidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otar Gagnidze 18 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otar Gagnidze Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Otar Gagnidze'nin FC Telavi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Otar Gagnidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otar Gagnidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otar Gagnidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otar Gagnidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FC Shevardeni

1 Ağustos 2022 yılında FC Didube

1 Ocak 2023 yılında FC Telavi

Otar Gagnidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otar Gagnidze şuan FC Telavi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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